Lorenzo’s Bistro 5004 NY-52
Breakfast
HASHES
Marias
MILDLY CHORIZO HASH, FRESH AVOCADO AND A CHEESE QUESADILLA$15.50
Morning glory
SWEET POTATO HASH MIXED WITH SAUSAGE AND A SIDE OF BUTTERED CROSTINIS$14.55
Lorenzo's
MIX OF HAM, SAUSAGE AND BACON IN A HASH WITH A SIDE OF BUTTERED CROSTINI$15.50
Greek
ONION, SPINACH, PEPPER, BLACK OLIVES AND MUSHROOM, STEWED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE, TOPPED WITH FETA CRUMBLES AND A SIDE OF BUTTERED CROSTINI$14.55
Irish
HOMEMADE CORNED BEEF HASH, SAUERKROUT AND BUTTERED CROSTINI ON THE SIDE$15.50
Carnitas
MEXICAN STYLE SLOW COOKED PORK HASH, FRESH AVOCADO AND A QUESADILLA.$14.55
Steer
MARINATED TENDER STEAK TIP HASH WITH MELTED CHEDAR AND DRIZZLE OF BBQ SAUCE AND BUTTERED CROSTINI$17.62
Breakfast sandwiches
Caprese toast
TWO EGGS ANY STYLE OVER TOASTED RYE WITH A SMEAR OF SEASONED AVOCADO FRESH MOZZARELLA AND TOMATO DRIZZLED WITH NO NUT PESTO AND BALSAMIC REDUCTION.$13.47
Breakfast sandwich
BACON, HAM OR SAUSAGE, 2 EGGS, AMERICAN CHEESE ON A TOASTED BRIOCHE, WRAP OR A BAGEL.$7.23
Farmers wrap
BACON, HAM, SAUSAGE, 2 EGGS, HOMEFRIES AND AMERICAN OR CHEDDAR CHEESE$8.27
French toast
3 THICK CUT SLICES WITH A SIDE OF BACON, SAUSAGE OR HAM,N AND TOPPED WITH FRESH FRUIT. ADD LOCAL SYRUP FOR $2.50$12.43
bagel$2.50
bagel with cream cheese$3.50
LUNCH
BURGERS
SANDWICHES
Sweet and Savory
SLOW ROASTED PORK, SAUTÉED WITH SWEET CHILI GARLIC SAUCE ON A BUTTERED CIABATTA BREAD$12.43
Billy
TOASTED CIABATTA WITH LIGHTLY SPICED ONION, MUSHROOM, GRILLED CHICKEN AND GOAT CHEESE, DRIZZLED WITH GARLIC AND CHIPOTLE AIOLI$14.55
Cubano
BEST CUBAN EVER! TOASTED CIABATTA WITH GARLIC BUTTER, SMOTHERED WITH GRAIN MUSTARD, SLICED PICKLES, ROASTED PORK, BAKED HAM AND SWISS CHEESE$15.50
Lorenzos Philly
THIN SLICED RIB EYE WITH MELTED CHEDDAR BLEND AND YOUR CHOICE OF INGREDIENTS: ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS AND JALAPENOS ADD SHRIMP FOR $4.50$18.20
Signature Chicken Sandwich
PANKO ENCRUSTED CHICKEN THIGH ON A TOASTED BRIOCHE BUN, PICKLES AND OUR SECRET SAUCE.$13.47
Caprese Toast
TOASTED RYE WITH A SMEAR OF SEASONED AVOCADO, FRESH MOZZARELLA AND TOMATO. DRIZZLED WITH NUT FREE PESTO AND BALSAMIC REDUCTION.$12.43
MEXICAN
Quesadilla
CHEESE, ONIONS AND PEPPERS WITH A SIDE OF GUACAMOLE, SOUR CREAM AND SALSA. ADD MEAT OF YOUR CHOICE $2.50 CHICKEN, PASTOR, CARNITAS OR STEAK ADD SHRIMP $4.50$12.43
Tacos al Pastor
ORDER OF 4 TACOS FILLED WITH OUR MARINATED MEXICAN PORK TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS.$11.39
Crispy Cheese Roll up
CRISPY MELTED CHEESE STUFFED WITH MEAT OF YOUR CHOICE: CARNITAS, PASTOR, CHICKEN OR STEAK. TOPPED WITH ONIONS AND CILANTRO IN A FLOUR TORTILLA. SHRIMP FOR $ 4.50$15.50
Tacos$11.39