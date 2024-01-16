Lorenzo’s Bistro 5004 NY-52
Breakfast
HASHES
- Marias$15.50
MILDLY CHORIZO HASH, FRESH AVOCADO AND A CHEESE QUESADILLA
MILDLY CHORIZO HASH, FRESH AVOCADO AND A CHEESE QUESADILLA
- Morning glory$14.55
SWEET POTATO HASH MIXED WITH SAUSAGE AND A SIDE OF BUTTERED CROSTINIS
SWEET POTATO HASH MIXED WITH SAUSAGE AND A SIDE OF BUTTERED CROSTINIS
- Lorenzo's$15.50
MIX OF HAM, SAUSAGE AND BACON IN A HASH WITH A SIDE OF BUTTERED CROSTINI
MIX OF HAM, SAUSAGE AND BACON IN A HASH WITH A SIDE OF BUTTERED CROSTINI
- Greek$14.55
ONION, SPINACH, PEPPER, BLACK OLIVES AND MUSHROOM, STEWED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE, TOPPED WITH FETA CRUMBLES AND A SIDE OF BUTTERED CROSTINI
ONION, SPINACH, PEPPER, BLACK OLIVES AND MUSHROOM, STEWED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE, TOPPED WITH FETA CRUMBLES AND A SIDE OF BUTTERED CROSTINI
- Irish$15.50
HOMEMADE CORNED BEEF HASH, SAUERKROUT AND BUTTERED CROSTINI ON THE SIDE
HOMEMADE CORNED BEEF HASH, SAUERKROUT AND BUTTERED CROSTINI ON THE SIDE
- Carnitas$14.55
MEXICAN STYLE SLOW COOKED PORK HASH, FRESH AVOCADO AND A QUESADILLA.
MEXICAN STYLE SLOW COOKED PORK HASH, FRESH AVOCADO AND A QUESADILLA.
- Steer$17.62
MARINATED TENDER STEAK TIP HASH WITH MELTED CHEDAR AND DRIZZLE OF BBQ SAUCE AND BUTTERED CROSTINI
MARINATED TENDER STEAK TIP HASH WITH MELTED CHEDAR AND DRIZZLE OF BBQ SAUCE AND BUTTERED CROSTINI
Breakfast sandwiches
- Caprese toast$13.47
TWO EGGS ANY STYLE OVER TOASTED RYE WITH A SMEAR OF SEASONED AVOCADO FRESH MOZZARELLA AND TOMATO DRIZZLED WITH NO NUT PESTO AND BALSAMIC REDUCTION.
TWO EGGS ANY STYLE OVER TOASTED RYE WITH A SMEAR OF SEASONED AVOCADO FRESH MOZZARELLA AND TOMATO DRIZZLED WITH NO NUT PESTO AND BALSAMIC REDUCTION.
- Breakfast sandwich$7.23
BACON, HAM OR SAUSAGE, 2 EGGS, AMERICAN CHEESE ON A TOASTED BRIOCHE, WRAP OR A BAGEL.
BACON, HAM OR SAUSAGE, 2 EGGS, AMERICAN CHEESE ON A TOASTED BRIOCHE, WRAP OR A BAGEL.
- Farmers wrap$8.27
BACON, HAM, SAUSAGE, 2 EGGS, HOMEFRIES AND AMERICAN OR CHEDDAR CHEESE
BACON, HAM, SAUSAGE, 2 EGGS, HOMEFRIES AND AMERICAN OR CHEDDAR CHEESE
- French toast$12.43
3 THICK CUT SLICES WITH A SIDE OF BACON, SAUSAGE OR HAM,N AND TOPPED WITH FRESH FRUIT. ADD LOCAL SYRUP FOR $2.50
3 THICK CUT SLICES WITH A SIDE OF BACON, SAUSAGE OR HAM,N AND TOPPED WITH FRESH FRUIT. ADD LOCAL SYRUP FOR $2.50
Farmers wrap
BACON, HAM, SAUSAGE, 2 EGGS, HOMEFRIES AND AMERICAN OR CHEDDAR CHEESE
LUNCH
BURGERS
- Lorenzos Smash$13.47
2(40Z) PATTIES,AMERICAN CHEESE, AND THICK CUT BACON ON A TOASTED BRIOCHE BUN
2(40Z) PATTIES,AMERICAN CHEESE, AND THICK CUT BACON ON A TOASTED BRIOCHE BUN
- Big Man Burger$16.59
2(4 OZ) PATTIES WITH CHEDDAR CHEESE, THICK CUT BACON, BBQ PULLED PORK ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
2(4 OZ) PATTIES WITH CHEDDAR CHEESE, THICK CUT BACON, BBQ PULLED PORK ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
SANDWICHES
- Sweet and Savory$12.43
SLOW ROASTED PORK, SAUTÉED WITH SWEET CHILI GARLIC SAUCE ON A BUTTERED CIABATTA BREAD
SLOW ROASTED PORK, SAUTÉED WITH SWEET CHILI GARLIC SAUCE ON A BUTTERED CIABATTA BREAD
- Billy$14.55
TOASTED CIABATTA WITH LIGHTLY SPICED ONION, MUSHROOM, GRILLED CHICKEN AND GOAT CHEESE, DRIZZLED WITH GARLIC AND CHIPOTLE AIOLI
TOASTED CIABATTA WITH LIGHTLY SPICED ONION, MUSHROOM, GRILLED CHICKEN AND GOAT CHEESE, DRIZZLED WITH GARLIC AND CHIPOTLE AIOLI
- Cubano$15.50
BEST CUBAN EVER! TOASTED CIABATTA WITH GARLIC BUTTER, SMOTHERED WITH GRAIN MUSTARD, SLICED PICKLES, ROASTED PORK, BAKED HAM AND SWISS CHEESE
BEST CUBAN EVER! TOASTED CIABATTA WITH GARLIC BUTTER, SMOTHERED WITH GRAIN MUSTARD, SLICED PICKLES, ROASTED PORK, BAKED HAM AND SWISS CHEESE
- Lorenzos Philly$18.20
THIN SLICED RIB EYE WITH MELTED CHEDDAR BLEND AND YOUR CHOICE OF INGREDIENTS: ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS AND JALAPENOS ADD SHRIMP FOR $4.50
THIN SLICED RIB EYE WITH MELTED CHEDDAR BLEND AND YOUR CHOICE OF INGREDIENTS: ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS AND JALAPENOS ADD SHRIMP FOR $4.50
- Signature Chicken Sandwich$13.47
PANKO ENCRUSTED CHICKEN THIGH ON A TOASTED BRIOCHE BUN, PICKLES AND OUR SECRET SAUCE.
PANKO ENCRUSTED CHICKEN THIGH ON A TOASTED BRIOCHE BUN, PICKLES AND OUR SECRET SAUCE.
- Caprese Toast$12.43
TOASTED RYE WITH A SMEAR OF SEASONED AVOCADO, FRESH MOZZARELLA AND TOMATO. DRIZZLED WITH NUT FREE PESTO AND BALSAMIC REDUCTION.
TOASTED RYE WITH A SMEAR OF SEASONED AVOCADO, FRESH MOZZARELLA AND TOMATO. DRIZZLED WITH NUT FREE PESTO AND BALSAMIC REDUCTION.
MEXICAN
- Quesadilla$12.43
CHEESE, ONIONS AND PEPPERS WITH A SIDE OF GUACAMOLE, SOUR CREAM AND SALSA. ADD MEAT OF YOUR CHOICE $2.50 CHICKEN, PASTOR, CARNITAS OR STEAK ADD SHRIMP $4.50
CHEESE, ONIONS AND PEPPERS WITH A SIDE OF GUACAMOLE, SOUR CREAM AND SALSA. ADD MEAT OF YOUR CHOICE $2.50 CHICKEN, PASTOR, CARNITAS OR STEAK ADD SHRIMP $4.50
- Tacos al Pastor$11.39
ORDER OF 4 TACOS FILLED WITH OUR MARINATED MEXICAN PORK TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS.
ORDER OF 4 TACOS FILLED WITH OUR MARINATED MEXICAN PORK TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS.
- Crispy Cheese Roll up$15.50
CRISPY MELTED CHEESE STUFFED WITH MEAT OF YOUR CHOICE: CARNITAS, PASTOR, CHICKEN OR STEAK. TOPPED WITH ONIONS AND CILANTRO IN A FLOUR TORTILLA. SHRIMP FOR $ 4.50
CRISPY MELTED CHEESE STUFFED WITH MEAT OF YOUR CHOICE: CARNITAS, PASTOR, CHICKEN OR STEAK. TOPPED WITH ONIONS AND CILANTRO IN A FLOUR TORTILLA. SHRIMP FOR $ 4.50