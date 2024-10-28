  • Home
  • /
  • Lorenzos Philly

Lorenzos Philly

$0

Please select up to 1
Select...
Please select up to 1
Select...
1
THIN SLICED RIB EYE WITH MELTED CHEDDAR BLEND AND YOUR CHOICE OF INGREDIENTS: ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS AND JALAPENOS ADD SHRIMP FOR $4.50