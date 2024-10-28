Skip to Main content
Lorenzo’s Bistro
0
Home
/
Quesadilla
Quesadilla
$0
mexican extras
Please select up to 1
Select...
quesadilla options
Select...
Add to Cart
1
CHEESE, ONIONS AND PEPPERS WITH A SIDE OF GUACAMOLE, SOUR CREAM AND SALSA. ADD MEAT OF YOUR CHOICE $2.50 CHICKEN, PASTOR, CARNITAS OR STEAK ADD SHRIMP $4.50
Lorenzo’s Bistro Location and Hours
(845) 482-2118
5004 state route 52, Jeffersonville, NY 12748
Closed
•
Opens Friday at 8AM
All hours
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement